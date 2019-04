Bulgaren cel in voor diefstal dure mobieltjes

Voor hun aandeel in de verkoop van zeker 260 dure gestolen smartphones zijn dinsdag vier Bulgaren veroordeeld tot celstraffen tot drie jaar. De bende opereerde vanuit Den Haag en verkocht mobieltjes, die ze door zakkenrollerij hadden verkregen, in een telefoonwinkel in de Bulgaarse stad Ruse. Die winkel had de opmerkelijke naam Occasion Den Haag.

De politie begon het onderzoek nadat in 2017 vanuit verschillende Nederlandse steden aangifte was gedaan. Het spoor leidde, mede dankzij de app Zoek mijn iPhone, naar een adres in de Haagse Schilderswijk. Daar zijn smartphones, laptops, sieraden en een grote hoeveelheid contant geld in beslag genomen. Ook bij vier huiszoekingen in Bulgarije zijn sieraden, horloges en gestolen telefoons meegenomen.

Volgens de rechtbank in Den Haag maakten de veroordeelden zich schuldig aan onder meer heling, witwassen en zakkenrollerij. Onder hen zijn twee Bulgaarse mannen van 48 en 45 jaar en de 49-jarige ex-vrouw van een van hen. Hun schoondochter, die werd opgepakt voor zakkenrollen, is dinsdag vrijgesproken.