Buitenlandse Zaken bouwt voort op lessen coronacrisis

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bouwt volgend jaar voort op de lessen die tijdens de coronacrisis zijn geleerd. Zo wordt voor de consulaire dienstverlening de voorbereiding op crises verder aangescherpt.

Door de coronacrisis strandden tienduizenden Nederlanders in het buitenland. Het ministerie gaat meer nadruk leggen op reisadviezen en voorlichtingscampagnes. Daardoor moeten reizigers bewuster naar het buitenland gaan.

Volgens het ministerie heeft corona opnieuw duidelijk gemaakt dat de welvaart in Nederland afhankelijk is van internationale samenwerking. Minister Stef Blok zet in op een sterk Europa. „Het is essentieel dat Europa zich internationaal niet de kaas van het brood laat eten en meer verantwoordelijkheid neemt, voor onze veiligheid en zekerheid.”

Voor de begroting van minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft het kabinet een half miljard extra gereserveerd om de klappen van de coronacrisis te verwerken. Internationaal dreigt de crisis geboekte resultaten teniet te doen.

Bedrijven krijgen extra hulp om internationaal te blijven handelen. Dat gaat volgend jaar door en „daarbij staat maatwerk voorop”, aldus het ministerie. „Onze inzet is om sterker uit de crisis te komen, en in te spelen op de kansen die er liggen door te kiezen voor een eerlijk, inclusief en groen herstel”, aldus Kaag.

Blok heeft volgend jaar bijna 11,4 miljard euro te besteden (10 miljard gaat naar Europese samenwerking), Kaag krijgt iets meer dan 3 miljard.