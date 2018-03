Buitenlandse touringcar beschoten in Amsterdam

Een chauffeur van een buitenlandse touringcar is vrijdagavond in Amsterdam beschoten. Daarbij is een ruit van de bus vernield. Niemand is gewond geraakt, meldt een politiewoordvoerder.

Het voorval vond rond 19.00 uur plaats in de omgeving van het Bos en Lommerplein. In de bus zaten enkele tientallen buitenlandse toeristen. Zowel zij als de chauffeur kwamen met de schrik vrij.

De dader is nog niet achterhaald. Een van de mogelijke scenario’s is dat een verkeerstwist de oorzaak is voor de schietpartij, aldus de politiewoordvoerder. „Maar dat is dan buiten medeweten van de chauffeur geweest.”