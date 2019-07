Buitenlandse toeristen over hun vakantie in Nederland

Ze komen van heinde en ver. Zeker in de zomermaanden trekken talloze toeristen naar ons land. Naar verwachting stijgt het aantal buitenlandse bezoekers van 18 miljoen in 2017 naar 29 miljoen in 2030. Waar kijken die reizigers uit verre oorden Nederland dieper in de ziel dan bij Kinderdijk? In het molenwalhalla onder de rook van Rotterdam vertellen zes groepjes buitenlandse vakantiegangers over hun keus voor Holland.

Absolute topper voor de buitenlandse toeristen is Amsterdam. Van de 17,5 miljoen bezoekers van de hoofdstad in 2016 kwamen er zo’n 9 miljoen uit het buitenland. Ander publiekstrekkers zijn zogeheten iconische locaties, dus beroemde plekken, zoals de molens in Kinderdijk.

De toerismebranche krabt zich achter de oren over de massale toestroom van vakantiegangers naar bijvoorbeeld de kustgebieden en Amsterdam. De drukte leidt tot overlast voor bewoners.

Het is tijd om vakantiegangers naar minder bekende en rustiger plekken te lokken. Dat benadrukt NBTC Holland Marketing (de nationale VVV) in het vorig jaar gepresenteerde plan ”Perspectief 2030. Bestemming Nederland”.

„We proberen buitenlandse toeristen van de gebaande paden te krijgen”, licht zegsvrouw Karlijn Eduard van NBTC Holland Marketing toe. Via zogeheten verhaallijnen poogt de branche de reizigers te verlokken tot een bezoek aan plattelandsgebieden, zodat die ook een graantje meepikken van het geld dat reizigers spenderen in ons land. „Zo’n verhaallijn is de Gouden Eeuw. Je kunt daar in Amsterdam van alles over zien, maar ook steden als Hoorn, Enkhuizen en Middelburg hebben op dat terrein veel moois te bieden.”

In het Mondriaanjaar 2017 konden vakantiegangers in Den Haag van alles te weten komen over de beroemde schilder, maar de reisbranche attendeerde liefhebbers ook op een museum in Winterswijk, waar Mondriaan zijn schilderscarrière begon.

De toerismesector zet er op in buitenlandse reizigers meer verspreid over het jaar naar Nederland te halen. „Zo promoten we bezoek aan de Zeeuwse kust in het najaar, waar het dan minder druk is dan in de zomer.”

Hoewel het aantal Aziatische reizigers afgelopen decennia groeide, komen veruit de meeste bezoekers uit Europa (zie tabel hiernaast). Ook in 2030 is dat vermoedelijk het geval. Dan zullen zo’n 23 miljoen mensen uit Europa ons land aandoen. Buurland Duitsland staat dan met 10,4 miljoen reizigers aan kop, gevolgd door België (3,3 miljoen) en het Verenigd Koninkrijk (3,2 miljoen).

Van de internationale bezoekers (niet alleen toeristen, ook zakenlieden) komt zo’n 44 procent met het vliegtuig en 40 procent met de auto. In Nederland zorgde de toerismesector in 2017 voor 82 miljard euro aan bestedingen. In 2017 telde de branche 761.000 banen.

Familie Baley uit Canada. Vader Chris (44), moeder Valerie (44), hun dochters Chloe (14) en Freya (9) en zoon Gavin (12). beeld Cees van der Wal

„In Eindhoven gewerkt”

Wie: familie Bayley

Uit: Canada

Vader: „We zijn drie weken op vakantie in Europa. Twee weken Frankrijk, één week Nederland. We logeren in Eindhoven. Eigenlijk zijn we geen echte toeristen. We hebben hier namelijk anderhalf jaar gewoond. Ik werkte bij de Technische Universiteit in Eindhoven. Onze oudste dochter is hier geboren. Met ons gezin hebben we een fietstocht gemaakt bij Eindhoven. Ook bezochten we een kasteel bij Maastricht een concert van een symfonieorkest, waar een vriend van ons deel van uitmaakt. We willen nog naar attractiepark De Efteling, naar de grachten en het Rijksmuseum in Amsterdam, naar Gouda en naar Brugge in België.

Nederland en Canada verschillen fors. In Canada is 100 kilometer niks. Hier in Nederland kom je binnen 100 kilometer allerlei verschillende landschappen tegen. Een gebouw van honderd jaar is in Canada heel oud, in Nederland juist jong.”

Familie Mangane uit Frankrijk. Moeder Hénène (40), dochters Margaux (14) en Garance (7) en zoon Jules (10). Met oma Isabelle Roca (65). beeld Cees van der Wal

„Tien uur gereden”

Wie: familie Mangane en oma Roca

Uit: Frankrijk

Margaux Mangane (14): „Dit is onze eerste dag in Nederland en we blijven hier vijf dagen. Wij komen uit Nantes, en hebben ongeveer tien uur gereden om in ons vakantiepark bij Amersfoort te komen. Mijn vader en broer zijn in Nantes gebleven. Vader is aan het werk. We willen een bezoek brengen aan Amsterdam. Naar de bootjes kijken die door de grachten varen. Op ons programma staat ook Gouda, de stad van de kaas. Ook gaan we naar Volendam, Marken, en misschien Hoorn.”

Oma Isabelle Roca (65) uit Versailles: „Ook zijn we van plan om het beroemde Kröller-Müller Museum in Nationaal Park De Hoge Veluwe te bezichtigen.”

Margaux: „Nederland is een mooi land, met al die fietsers, tuinen en kanalen.”

Nicola Sartor (20) en zijn vriendin Sharon Grisotto uit Italië. beeld Cees van der Wal

„Biesbosch amazing”

Wie: Nicola Sartor en Sharon Grisotto

Uit: Italië

Zij: „We zijn met het vliegtuig naar Nederland gekomen en verblijven een week in een studentenhotel in Rotterdam. Wij studeren aan de universiteit van Trento, in het noorden van Italië. Het is voor ons erg apart dat hier geen enkele berg te bekennen is. In ons eigen land is dat zo anders.

Het is voor mij de derde keer dat ik in Nederland ben. Rotterdam is prachtig. Overal is het winderig. Ik hou van de Erasmusbrug en de Rotterdamse Markthal. We hebben verschillende steden bezocht, zoals Utrecht en Amsterdam. Mooi om al die diverse bouwstijlen te bekijken.

Fietsen hier is erg leuk, met al die kanalen, rivieren en molens.

Mensen lachen naar ons. We hebben ook in de Biesbosch gefietst. Really amazing (echt prachtig).”

„We zien meer moslims”

Wie: Vader Eylon (50) met zijn vrouw (49) en twee kinderen van 5 en 11 jaar.

Uit: Israël

Eylon: „We zijn veertien dagen in Nederland en zitten in onze laatste week. We verbleven onder meer in vakantiepark De Eemhof in Zeewolde. Met de kinderen bezochten we attractiepark Walibi en het Dolfinarium in Harderwijk. Leuk was ook klimbos Gooi-Eemland in Lage Vuursche. Komende week vertrekken we naar Oostkapelle in Zeeland. Om te zwemmen of langs de kust te fietsen.

We komen al jaren in Nederland. De grootouders van mijn vrouw woonden in Amsterdam. Het is ons opgevallen dat we in Nederland steeds meer moslims zien. Het lijkt er vredig aan toe te gaan.

Of het in Holland veiliger is dan in Israël, omdat daar aanslagen dreigen? Ook in Israël kun je zeker veilig leven. Al hangt dat wel af van de vraag waar je bent.

Gaza is heel wat anders dan Tel Aviv, waar wij in de buurt wonen.”

De vriendinnen Yasuko Ikarashi (50, l.) en Mieko Veki uit Japan. beeld Cees van der Wal

„Vrouwen voetballen beter”

Wie: de vriendinnen Yasuko Ikarashi en Mieko Veki

Uit: Japan

Ikarashi, temidden van andere Aziaten die Kinderdijk weten te vinden, communicerend met handen en voeten en gebruik makend van een vertaalapp op haar telefoon: „We zijn vijf dagen in Nederland en verblijven in Rotterdam. Daar hebben we de kubuswoningen bekeken. Er is hier veel natuur. De molens hier bij Kinderdijk zijn mooi. We bezoeken verschillende musea. Zoals het Mauritshuis in Den Haag en het Nijntje Museum in Utrecht. Nijntje is een lief figuurtje. En denk ook aan Gouda. Cheese. De kaas.”

Wat de verschillen zijn tussen Nederland en Japan? De beide dames kijken omhoog naar de lang uitgevallen fotograaf en verslaggever en lachen. „Jullie Nederlanders zijn langer.” Kunnen ze nog een verschil noemen? „In Nederland kunnen vrouwen beter voetballen.”

De Engelse vader Laurence (43), moeder Julia (44) met hun dochter Scarlett (10) en zoon Oscar (8). beeld Cees van der Wal

„Het lijkt op Legoland”

Wie: Laurence en Julia met hun zoon en dochter

Uit: Engeland

Vader: „We zijn vanmorgen met de veerboot in Hoek van Holland gearriveerd. We blijven ongeveer een dag in Nederland en zijn op doorreis naar Denemarken, Zweden en Noorwegen. In totaal gaan we vijf weken op vakantie. Net hebben we acht kilometer gefietst bij de molens van Kinderdijk. Fijn is dat, langs al die vaarten. Zelf ben ik vaker in Nederland geweest, onder meer voor zaken. Ik was vroeger bankier, nu ben ik leraar.”

Moeder: „Wat zijn de wegen hier goed en je kunt hier veilig fietsen. Nederland is een schoon land. Ik zie niet veel rommel. Zo leuk, al die mooie huizen en tuinen. Het lijkt wel Legoland. Engeland is soms smeriger.”

Dochter Scarlett: „Het is zo mooi dat de fietspaden hier vlak zijn.”