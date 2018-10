Buitenlandse techneut blijft vaak in Nederland

Buitenlandse studenten die in Nederland een technische studie hebben gevolgd, blijven hier nadat ze zijn afgestudeerd vaker wonen dan studenten uit de meeste andere studierichtingen. Uit onderzoek van Nuffic, een organisatie die zich bezighoudt met internationalisering van het onderwijs, blijkt dat 41 procent na een technische opleiding aan een universiteit na vijf jaar nog in Nederland woont.

Volgens de onderzoekers blijven universitair afgestudeerden vaker in ons land dan internationale studenten met een hbo-diploma. Ook constateert Nuffic dat de buitenlandse studenten niet altijd blijven wonen in de regio waar ze hebben gestudeerd. Het merendeel komt terecht in de Randstad. Maar ook Eindhoven is populair.

Volgens Nuffic stijgt het totaal aantal internationale studenten dat in Nederland blijft na afronding van de studie. Bijna een kwart van hen heeft zich hier vijf jaar na het afstuderen gevestigd. Van de lichting afgestudeerden uit 2006, vestigden 2610 zich hier. Voor de lichting uit 2012 groeide dat aantal tot 3515.

Nuffic becijfert ook dat het behouden van internationale talenten de Nederlandse schatkist veel geld oplevert. Ongeveer een vijfde van de afgestudeerden blijft zijn hele leven in Nederland. Dat levert de staat jaarlijks 1,64 miljard euro op. „Wanneer Nederland erin slaagt om alle onderzochte afstudeerders die hier na vijf jaar nog zijn, te behouden, levert dat jaarlijks 2,08 miljard euro op”, aldus de onderzoekers. Volgens de organisatie is meer inzet nodig om meer internationale studenten hier te houden.