’Buitenlandse studenten in de knel door coronacrisis

Buitenlandse studenten in ons land krijgen het steeds moeilijker mede door de coronacrisis. Dat constateren het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Erasmus Student Network (ESN). Knelpunten zijn er vooral op de gebieden van financiën en huisvesting, maar ook zijn er problemen met de informatievoorziening en met stress.

„Door de coronacrisis vallen bijbanen weg, verliezen ouders hun baan in landen waar overheidssteun geen vanzelfsprekendheid is en zijn wisselkoersen door de crisis vaak zeer ongunstig. Het wordt hierdoor steeds lastiger aan de verplichtingen voor de hoge huren en het collegegeld te voldoen”, zeggen de organisaties.

Verder is volgens de clubs de Engelstalige informatievoorziening over de Nederlandse maatregelen tegen Covid-19 „pas laat op gang gekomen en nog steeds niet altijd volledig. Hierdoor zijn internationale studenten afhankelijk van hun Nederlandstalige medestudenten en onofficiële vertalingen van nieuwsberichten.”

Stress is ook een probleem, aldus Angelo Bekkens, bestuurslid ESN: „De internationale studenten die nog in Nederland zijn, kunnen niet terugvallen op hetzelfde sociale netwerk als Nederlandse studenten.”

ISO-voorzitter Kees Gillesse zegt: „We zien al jaren dat internationale studenten tegen veel problemen aanlopen. De coronacrisis versterkt de problemen en leidt in sommige gevallen tot onmogelijke situaties.”

„We hebben internationale studenten in grote aantallen naar Nederland gehaald. Nu ze in de knel komen moeten we ook voor ze zorgen”, vindt Alex Tess Rutten, voorzitter van de LSVb.