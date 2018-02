„Buitenlandse studenten doelwit DigiD-fraude”

De zogenoemde DigiD-fraudebende in Groningen had het vooral gemunt op buitenlandse studenten omdat die minder schade zouden lijden dan Nederlandse studenten. Dat verklaarde een van de negen verdachten, de 58-jarige Frits T., voormalig belastingambtenaar uit Westerlee, donderdag bij de rechtbank in Assen.

Hij kreeg naar eigen zeggen van de 30-jarige medeverdachte Pascal S. uit Groningen een lijst met adressen en zocht in het systeem van de Belastingdienst naar de bijbehorende persoonsgegevens en burgerservicenummers. „Alleen van buitenlandse studenten, die lijden minder schade. Nederlandse studenten zouden nooit meer een hypotheek aan kunnen vragen”, zei de oud-ambtenaar.

Van 370 studenten werd in 2012 en 2013 de DigiD (digitale handtekening) misbruikt en werden buiten hen om toeslagen aangevraagd. Via rekeningen van katvangers is ruim 380.000 euro buitgemaakt.

De ambtenaar was onder druk gezet, zei hij. „Mijn zoon had schulden en werd mishandeld. Als ik meewerkte, stopte dit.”

In juni 2013 meldden studenten bij Logius dat zij niet meer konden inloggen. Logius ziet als onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken toe op het uitwisselen van gegevens en het verlenen van toegang tot onlinediensten. Logius startte een onderzoek.

De DigiD-codes waren allemaal met dezelfde computer aangevraagd, waardoor de onderzoekers bij T. uitkwamen. Als belastingambtenaar wist hij wanneer de activeringscodes werden verstuurd, zodat verdachte S. die kon onderscheppen door ze uit de brievenbus te vissen. Hij gebruikte een loper om die bussen te openen. S. beweert dat T. en zijn zoon het brein zijn achter deze fraude.

De zaak wordt vrijdag voortgezet.