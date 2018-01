„Buitenlandse financiering partijen verbieden”

De commissie die onderzoek heeft gedaan naar de financiering van politieke partijen adviseert om donaties van buitenlandse sponsors te verbieden. Ingewijden bevestigen berichtgeving hierover door De Telegraaf.

De commissie onder leiding van Kars Veling deed onderzoek in opdracht van het kabinet. Er is gekeken of de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) doeltreffend is. De presentatie van de bevindingen is donderdag.

De commissie keek ook naar een wens van de Tweede Kamer om buitenlandse financiering van partijen en politieke campagnes zoals referenda te beperken. Een oproep hiertoe van CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch kreeg steun van een grote meerderheid. De PVV stemde tegen.