Buitenlandminister Blok bezoekt Marokko

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken bezoekt vrijdag 20 april Marokko. In de hoofdstad Rabat spreekt hij onder meer met de Marokkaanse minister-president Saad Eddine el Othmani.

Door de grote Marokkaanse gemeenschap in Nederland is er een speciale band tussen beide landen. In oktober vorig jaar sprak Blok ook al met Marokko over een verbetering van de samenwerking om Marokkaanse asielzoekers terug te laten keren naar hun land van herkomst. Toen was hij minister van Justitie en Veiligheid in het vorige kabinet.

Marokko is de vijfde economie van Afrika en volgens het kabinet een voorname handelspartner. Blok zal een breed scala aan onderwerpen aansnijden. Omdat Marokko een poort is naar de Europese Unie, wordt er onder meer gesproken over migratie, veiligheid en contra-terrorisme.

Ook bespreekt Blok actuele ontwikkelingen in het land met het ‘maatschappelijk middenveld’. Onlangs weigerde Marokko twee PvdA-politici toegang tot het onrustige Rif-gebied. De bewoners van dat gebied voeren actie omdat ze zich door de overheid verwaarloosd voelen.