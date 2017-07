Buikgriep onder lopers Vierdaagse

Onder deelnemers aan de Vierdaagse waart een buikgriepvirus rond. Op het militaire kamp Heumensoord liggen twintig militairen in een ziekenboeg. Onderweg zijn lopers uitgevallen met buikklachten en misselijkheid. Ook leden van de medische dienst van de Vierdaagse zijn getroffen, zei Vierdaagse-arts Ernst-Paul van Etten donderdag.

GGD, Defensie en de medische dienst onderzoeken om welke besmetting het gaat. Het is mogelijk dat er onder de vele hapjes die toeschouwers onderweg uitdelen aan lopers iets niet helemaal in orde was. Ook de centrale keukens worden onderzocht. Het kan ook zijn, zegt Van Etten, dat lopers al met een besmetting aan de Vierdaagse zijn begonnen en onderweg anderen hebben aangestoken.