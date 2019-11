‘Buffel’-treinen van Nijmegen naar Amsterdam

De NS is maandag begonnen met het verplaatsen van 48 oude dieseltreinen van een rangeerterrein in Nijmegen naar het Havengebied in Amsterdam. Het gaat om DM 90-treinen, die ‘buffels’ werden genoemd toen ze nog in Nederland rondreden.

De NS verkocht de oude treinen in 2017 aan het spoorbedrijf in Roemenië, maar die kwam het materieel nooit ophalen. Omdat spoorbeheerder ProRail op het spoorwegemplacement in Nijmegen aan het werk is, moesten de roestende treinen weg. De NS kreeg in september het eigendom over de treinen via een kort geding terug.

De buffeltreinen kunnen volgens een woordvoerster van de NS in Amsterdam weer een poosje blijven staan. Het is nog niet bekend wat er met de roestende treinstellen gaat gebeuren. „Dit zijn zulke bijzondere omstandigheden dat maatwerk per trein nodig is.” De NS sleept in de komende weken telkens een groepje buffeltreinen uit Nijmegen weg.