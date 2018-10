BSO’s mogen stints nog maanden niet gebruiken

De buitenschoolse opvang kan zeker nog maanden geen gebruik maken van de stint. Tijdens een kort geding van kinderopvang Het Kinderstraatje uit Almere bleek uit informatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat het onderzoek naar de veiligheid van de elektrische bolderkar zeker tot de jaarwisseling duurt.

De eigenares van Het Kinderstraatje uit Almere probeerde donderdag voor de rechter in Utrecht af te dwingen dat ze haar stint mag blijven gebruiken om kinderen van en naar school en sportclubs te brengen. Michelle van Zundert maakte duidelijk dat er voor haar eenmanszaak vrijwel geen alternatieve vervoersmiddelen zijn. Ze bezit geen rijbewijs.

Lopen is volgens Van Zundert veel onveiliger dan gebruik van de stint en kost bovendien veel tijd. „Ze heeft er laatst een uur over gedaan. Als dit langere tijd duurt kan ze niet meer aan haar verplichtingen naar de ouders voldoen”, verwees Van Zunderts advocaat naar de afspraken om kinderen naar clubjes te brengen.

De advocaat noemde de beslissing van minister Cora van Nieuwenhuizen veel te drastisch. „Als een bepaald soort busje ineens in brand vliegt, worden ook niet meteen al die busjes van de weg gehaald.”

Het gebruik van stints werden verboden na het tragische ongeval in Oss, waarbij op een spoorwegovergang vier kinderen omkwamen toen een stint werd aangereden door een trein. Volgens het ministerie zijn er „op zijn minst grote twijfels of de verkeersveiligheid nog is te waarborgen”. „De situatie kan zich voordoen dat de stint op hol slaat; hoe groot die kans is wordt nu onderzocht”, zei een van de landsadvocaten.

De uitspraak is op 1 november.