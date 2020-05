Brussel ontkent dat Belgische Limburgers Nederland mogen aandoen

Mensen uit de Belgische provincie Limburg die op grond van de versoepeling van reisbeperkingen even naar Nederland wilden, blijken dat toch niet te mogen. De waarnemend gouverneur van de provincie had gezegd dat de inwoners dankzij minder beperkingen ook bezoeken over de grens mogen afleggen. Maar dit is volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken in Brussel een vergissing. Het is nog steeds niet toegestaan dat Belgen zonder dringende reden de grens oversteken.

Er is volgens het ministerie van Pieter de Crem nog helemaal geen besluit over genomen. De Crem overlegt wel met collega’s in het buitenland om te kijken wanneer die bezoeken aan het buitenland wel weer zullen worden toegestaan.