Brunssum zwaait Luc Winants uit

Vele honderden inwoners van Brunssum hebben vrijdagmiddag afscheid genomen van burgemeester Luc Winants. Grote afwezige was de omstreden wethouder Jo Palmen. Winants trad begin deze maand af toen een meerderheid van de raad weigerde wethouder Palmen weg te sturen na een voor Palmen negatief integriteitsrapport. Volgens de burgemeester werd daarmee een grens overschreden.

Vrijdag namen onder anderen de burgemeesters van Sittard-Geleen, Meerssen en Landgraaf, oud-burgemeester Fons Jacobs van Brunssum en Helmond, de gedeputeerden Ger Koopmans en Eric Geurts, maar ook generaal Salvatore Farina van het in Brunssum gelegen hoofdkwartier van het NAVO Joint Force Command JFC afscheid van Winants.

Winants begon vijf jaar geleden als eerste burger van het 30.000 zielen tellende stadje. Een van de hoogtepunten tijdens zijn burgemeesterschap was de viering in mei van vijftig jaar NAVO in Brunssum, waar ook koning Willem-Alexander bij was.

In een korte afscheidsrede bedankte Winants met name de talloze vrijwilligers van het rijke verenigingsleven. Over zijn aftreden zei hij: „Ik heb een signaal willen afgeven. Integriteit moet aan de top van de agenda staan.”

De burgemeesters Sjraar Cox van Sittard-Geleen en Mirjam Clermonts van Meerssen zeiden achter hem te staan. „Hij kon niet anders”, zei Clermonts. Ook Cox zei dat Winants „geen andere keus had”. Jacobs noemde het „een drama, de reden waarom Winants moest gaan”.