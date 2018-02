„Brunssum les voor heel Nederland”

Als je zoals in Limburg de burgemeester de bevoegdheid geeft de integriteit van een wethouder te toetsen, ontstaat er een spanning met de gemeenteraad. Alleen die beslist immers over de benoeming van een wethouder. In Brunssum leidde dat tot grote problemen, het aftreden van de burgemeester en ruzie binnen de raad. Wat er gebeurde is echter ‘blessing in disguise’: een goede les voor heel Nederland hoe hiermee om te gaan.

Dat zei hoogleraar Douwe Jan Elzinga woensdagmiddag in zijn toelichting op een second opinion naar de integriteit van de omstreden wethouder Jo Palmen. „In Brunssum is het een en ander misgegaan”, zei Elzinga. „Maar zo’n situatie hadden we nodig. Geen land in Europa waar zoveel wethouders en burgemeesters aftreden om integriteitsproblemen. We zijn er heel scherp op. Soms te scherp, zoals in Brunssum. Maar dat is een leerproces.”

Elzinga pleitte voor „harde normen” bij het vaststellen wat integriteit is.