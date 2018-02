Brunssum beslist over lot wethouder Palmen

De omstreden Brunssumse wethouder Jo Palmen vormt dinsdag en woensdag onderwerp van debat tijdens twee extra commissievergaderingen van die gemeente. Dinsdagavond staat een onderzoek door een rekenkamercommissie op de agenda. Dat beschrijft de elf procedures rond een stuk grond van 30 vierkante meter, waarover gemeente en Palmen elkaar al tientallen jaren in de haren vliegen. Woensdag staat de integriteit van Palmen op de agenda.

Beide vergaderingen worden voorgezeten door waarnemend burgemeester Gerd Leers. Die trad aan na het opstappen eind vorig jaar van burgemeester Luc Winants.

Vlak na de benoeming tot wethouder van Palmen in oktober 2017 verscheen een voor hem ongunstig integriteitsrapport. Palmen weigert echter af te treden, daarin gesteund door een meerderheid in de raad. Palmen is wethouder Grondzaken in Brunssum, maar hij heeft al decennia lang een conflict met diezelfde gemeente over een gronddeal. Voor Winants was de gang van zaken onverteerbaar. Hij kon niet langer instaan voor de integriteit van het bestuur en vertrok.

Een raadsmeerderheid besloot in december tot woede van de oppositie dat er een second opinion moest komen naar de integriteit van Palmen. De coalitie trok daartoe de hoogleraren Arno Korsten uit Maastricht en Douwe Jan Elzinga uit Groningen aan. Die presenteren woensdag hun bevindingen aan een raadscommissie.

Inmiddels dreigt Palmen volgens regionale media met een claim van 1,5 miljoen euro om geleden schade rond het gronddossier. Om dit risico te verkleinen besloot de raad een deel van het onderzoeksrapport naar de gronddeal rond Palmen buiten de openbaarheid te houden.

Waar Winants als voorzitter vaak niet serieus genomen werd door enkele raadsfracties en Palmen grof geschut en beledigend taalgebruik niet uit de weg ging, wil Leers respect voor elkaar. Bij zijn aantreden begin januari liet Leers weten dat beledigingen, grof taalgebruik en intimidaties niet thuishoren in het openbaar bestuur. „Laten we afspreken dat iedereen zich gaat gedragen zoals het hoort”, zei hij toen.