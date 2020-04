Bruls: versoepel coronamaatregelen voor jongeren na 28 april

Het zou goed zijn om de coronamaatregelen voor jongeren na 28 april te versoepelen. Dat zegt de voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, in WNL Op Zaterdag op NPO Radio 1.

„Voor jongeren wordt het met de dag moeilijker om zich aan de regels te houden. Die moeten nu al vijf weken thuis blijven. Dat is voor de komende weken niet houdbaar. Dat pleit ervoor om voor de jongeren wel de eerste stapjes te doen. Hoe ver dat moet gaan, is een andere discussie, die laat ik bij het kabinet. De rode draad is dat de samenleving goed meedoet, maar de handhaving bij de jongeren is veruit het lastigste.”

Als de cijfers over het aantal besmettingen zich gunstig blijven ontwikkelen, zou de versoepeling langzaam in moeten gaan na 28 april. „Maar we moeten reëel zijn, op 28 april gaan we echt niet massaal weer naar buiten.” Wat voor gevolgen zo’n versoepeling heeft voor het onderwijs, is aan het kabinet om te besluiten”, stelt Bruls. „Maar dat we na de meivakantie weer wat moeten gaan doen, dat is wel een veelgehoord geluid.”