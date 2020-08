Bruls gaat zorgen kermissector bespreken in Veiligheidsberaad

Burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls gaat de zorgen van de kermissector bespreken in de komende vergadering van het Veiligheidsberaad. Bruls is voorzitter van dat beraad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio. Bruls begrijpt de zorgen van de branche heel goed, heeft hij dinsdag gezegd tegen een delegatie van actievoerende kermisexploitanten die in het Nijmeegse stadhuis met hem in gesprek ging.

Een kleine honderd exploitanten waren naar Nijmegen afgereisd. Bruls wilde pas met de actievoerders praten als de stoet voertuigen uit het stadscentrum zou vertrekken. Daarop heeft de politie de wagens naar een industrieterrein begeleid.

Kermissen zijn onder de huidige coronamaatregelen weer toegestaan, maar de exploitanten krijgen bijna nergens een vergunning, aldus kermiswoordvoerder Frans Stuy. „De sector heeft allerlei maatregelen genomen zodat mensen veilig en op afstand een kermis kunnen bezoeken, maar de noodzakelijke evenementenvergunning wordt steeds geweigerd. We zijn brodeloos. De meesten van ons zullen omvallen als er niks gebeurt.”

Bruls heeft de kermisbazen verzekerd dat de Nijmeegse najaarskermis, een van de grootste van het land, wel doorgaat. Het zou een misverstand zijn dat die kermis ook is afgelast. Bruls ziet op dit moment geen beletsel voor die kermis, uiteraard onder de coronavoorwaarden, aldus de burgemeester.