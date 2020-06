Bruinvis ‘Willemien’ dood gevonden in Oosterschelde

Voorbijgangers hebben vorige week langs de zeedijk bij de Sophiahaven in de Oosterschelde een dode bruinvis gevonden. Het blijkt bruinvis ‘Willemien’ te zijn, de bekendste bruinvis van de Oosterschelde die daar al zeker sinds 2011 rondzwom, meldt Stichting Rugvin maandag.

Ze was altijd makkelijk te herkennen door de inkeping in haar rugvin en de vele littekens op haar lichaam, deels als gevolg van een niet succesvolle aanval van een grijze zeehond.

Het zoogdier stond jarenlang bekend als ‘Willem’, vernoemd naar de schipper die voor onderzoek geregeldk vrijwilligers van Stichting Rugvin liet meevaren op zijn boot. In juli 2017 werd deze bruinvis gesignaleerd met een kalfje. ‘Willem’ bleek dus een vrouwtje te zijn en werd omgedoopt tot ‘Willemien’. Na deze waarneming is ze nooit meer met een kalfje gezien, aldus de stichting.

De doodsoorzaak is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe oud het dier precies is geworden. Mogelijk is dat vast te stellen door onderzoek van haar tanden. Volgens een woordvoerster kunnen bruinvissen tien tot twintig jaar worden. De bruinvis is de meest voorkomende walvissoort in de Noordzee.

Het kadaver wordt door de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht onderzocht.