Bruins wil rem op gebruik zware pijnstillers

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) komt in actie om het groeiende gebruik van zware pijnstillers zoals oxycodon en fentanyl terug te dringen. De middelen (opioïden) zijn effectief, maar werken ook vaak verslavend. Het aantal gebruikers is in tien jaar tijd explosief toegenomen.

Bruins vindt dat zeer zorgelijk en heeft een groep artsen, apothekers en andere deskundigen opdracht gegeven om maatregelen te bedenken. Het gaat om betere voorlichting aan degenen die de zware pijnstillers voorschrijven en hoe gebruikers er verantwoord mee kunnen stoppen.

In 2008 waren er 93.000 gebruikers van oxycodon, in 2018 waren dat er 485.000. Het aantal mensen dat fentanyl nam, steeg in die periode van 65.000 naar 111.000. Ook gingen veel meer patiënten morfine en de verwante pijnstiller buprenorfine slikken.

Dat het aantal gebruikers zo hard stijgt, komt onder meer door de vergrijzing en het gebruik van herhaalrecepten. Ook zouden artsen de middelen te makkelijk voorschrijven zonder stil te staan bij de bijwerkingen.