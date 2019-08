Bruins: VWS investeert in lonen zorgpersoneel

Het ministerie van VWS heeft dit jaar 1,7 miljard euro vrijgemaakt voor de loonontwikkeling in de zorg. Dat benadrukte minister Bruno Bruins (Medische Zorg) maandag in reactie op de kritiek van de PvdA dat hij te weinig doet aan de personeelstekorten in ziekenhuizen.

Per saldo gingen er vorig jaar 1.920 meer nieuwe arbeidskrachten aan het werk bij ziekenhuizen, umc’s en klinieken dan de 24.201 werknemers die de branche verlieten. Desondanks is bijna één op de drie ziekenhuisvacatures moeilijk te vervullen.