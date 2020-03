Bruins veroordeelt exportverboden van mondkapjes

Minister Bruno Bruins (Volksgezondheid) heeft zijn Europese collega’s opgeroepen tot solidariteit in de strijd tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus. „Het is geen oplossing als andere landen een exportverbod opleggen” voor mondkapjes, veiligheidsbrillen en andere beschermingsmiddelen tegen het virus, zei hij vrijdag in Brussel tijdens een speciale vergadering over het virus.

Hij doelde op de exportverboden die Duitsland en Tsjechië hebben aangekondigd voor mondkapjes. Ook de Belgische minister Maggie De Block had kritiek op deze beslissingen. Ze leiden bij het oplopen van het aantal besmettingsgevallen „tot grote problemen voor het Nederlandse gezondheidsstelsel”, zei Bruins.

Volgens EU-commissaris Thierry Breton (Interne Markt) zijn de Europese fabrikanten bereid en in staat hun productie te verdubbelen en zelf te verdrievoudigen in de komende weken. Hij gaat daarover in overleg met de industrie, want „dat moet wel gecoördineerd worden.”

Bruins stelde zijn collega’s „met spijt” op de hoogte van het eerste sterfgeval In Nederland als gevolg van het nieuwe coronavirus.