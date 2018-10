Bruins krijgt griepprik

Minister van Medische Zorg Bruno Bruins krijgt maandag de eerste griepprik die dit jaar wordt uitgedeeld in het UMC Utrecht. De vaccinatie gaat vooraf aan een campagne voor griepvaccinatie bij medisch personeel, die een week later begint.

Alle universitaire medische centra doen mee en de hoop is dat de hele medische sector gaat en zich laat prikken. „Iedere extra medewerker die zich laat vaccineren, heeft zin. Iedereen kan namelijk het virus bij zich dragen en daarmee anderen besmetten”, zeggen ze in Utrecht. Voor kwetsbare patiënten is griep gevaarlijk en uitval door griep levert ook problemen met de bezetting in de zorg op, dus is het maar beter om niet ziek te worden en geen collega’s te besmetten.

Een verplichte vaccinatie voor medisch personeel is wel in discussie, maar nog lang geen feit.

De griepprik verkleint niet alleen de kans op griep, maar verzacht ook de gevolgen bij wie de ziekte toch krijgt. Mensen vanaf zestig jaar of met medische aandoeningen worden ook opgeroepen voor de prik.