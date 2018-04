Bruine boterham eten met koning Willem-Alexander

Een gekakel van jewelste is het in de aula van de Brede School De Fliert in Twello. Een paar honderd kinderen ontbeten en sportten vrijdag onder toeziend oog van de koning, die in het Gelderse dorp de Koningsspelen opende.

„Lust je een broodje?” De koning houdt een mand volkoren boterhammen voor de neuzen van de opgetogen kinderen bij hem aan tafel. Allemaal dragen ze een knaloranje veiligheidshesje met logo van de Koningsspelen over hun sportkleren. De kinderen doen hun uiterste best om de vragen van de koning te beantwoorden, zonder met een volle mond te praten.

De komkommerschijfjes, tomaten, oranjegekleurde eitjes, appels, speltwafels, jam en appelstroop vinden gretig aftrek. Het Koningsontbijt voldoet aan de Schrijf van Vijf van het Voedingscentrum, want de Koningsspelen moeten behalve beweging ook een gezond ontbijt stimuleren.

Zelf eet de koning niet mee. Een kauwende koning levert meestal niet zulke charmante beelden op. Wel schenkt hij voor het oog van de camera een glaasje melk in. De fotografen klikken er lustig op los als hij een slok neemt.

Zonder Máxima

Meer dan 1,27 miljoen kinderen van ruim 6000 basisscholen doen mee aan de zesde editie van de Koningsspelen. De 510 leerlingen van Brede School De Fliert –waar een katholieke, christelijke en openbare school onder één dak zitten– hebben de eer om de koning te ontvangen.

Normaal gesproken opent Willem-Alexander de spelen samen met zijn vrouw, maar Máxima woont deze vrijdag een vergadering bij in Washington voor de Verenigde Naties.

In 2014 liet de koningin ook verstek gaan; ze hielp toen zelf als vrijwilliger bij de activiteiten op de basisschool van haar dochters in Wassenaar. Van de prinsessen doet dit jaar alleen Ariane, die in groep 8 zit, nog mee aan de Koningsspelen.

Zenuwen

„Wie is er zenuwachtig?” roept de presentator als de kinderen in Twello vanuit de aula het plein op lopen. Tientallen vingertjes schieten de lucht in. „Straks komt de koning... Spannénd!” klinkt nog maar eens een keer door de microfoon.

Ouders, opa’s, oma’s en wijkbewoners kijken toe vanachter de dranghekken die om het schoolplein staan, hun smartphone in de aanslag. Gelukkig schijnt de zon.

Vier kinderen hebben de eer om samen met Willem-Alexander aan een touw te trekken. Onder luid gejuich rollen tientallen stuiterballen het plein op: de Koningsspelen zijn officieel geopend.

Zingend en dansend beginnen de kinderen met een warming-up. Oranje en rood-wit-blauwe strikken die de meiden in hun haar hebben, wiegen heen en weer. Veel jongens pronken met de Nederlandse vlag op hun wangen.

Dan begint het sporten. De koning doet een rondje langs het volleyballen, touwklimmen, kickboxen en BMX-racen. Zelf waagt hij zich niet aan een klimpartij of een rondje op een BMX. Als de kinderen, die volgens onderzoek bijna niet meer buiten spelen, maar ontdekken hoe leuk dat is.

