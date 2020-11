Bruidsparen ontdekken coronavrije Liefdesbus

Het is de omgekeerde wereld in het Brabantse Ossendrecht. Niet familie en vrienden komen naar de bruiloft, maar het kersverse Zeeuwse echtpaar Ramòn Voshol uit Poortvliet en Willemein Bolier uit Sint Philipsland bezoekt op hun trouwdag de bruiloftsgasten met een nieuw fenomeen: de coronavrije Liefdesbus.

De omgebouwde Amerikaanse Crown uit 1975 vervoert donderdag bruidspaar en wederzijdse ouders na de huwelijksceremonie in Ossendrecht langs diverse Zeeuwse dorpen waar familie en vrienden ongeduldig staan te wachten. In de bus wordt de bruiloftstaart aangesneden en is er een zesgangendiner.

Via diverse camera’s in de bus kunnen de bruiloftgasten thuis alles meebeleven. Van privacy is geen sprake. En dat is nu precies de bedoeling. Zo weten vrienden en familie precies waar de bus zich bevindt en hoe laat het bruidspaar door hun straat zal komen.

En daar volgt dan de nodige vrolijke interactie. Voorop rijdt namelijk een zogenoemd herautbusje met koffie en gebak. Die verzorgt de catering bij feestgangers langs de weg, terwijl de Liefdesbus op enige afstand volgt. Zodra het bruidspaar is gearriveerd, kunnen de gasten op coronaveilige afstand hun felicitaties overbrengen. Cadeaus worden binnengehengeld met een kabelbaan aan de achterzijde.

De eerste en enige Liefdesbus van Nederland is een idee van restaurant De Oude Duikenburg in Echteld, dat vanwege de coronamaatregelen al vanaf 3 oktober gesloten is. Al eerder bedacht het innovatieve eigenaarsechtpaar Coen en Hannah Speksnijder-de Heus de succesvolle soepbus. Sinds een week toert de Liefdesbus door het land.

Het idee ontstond zo’n drie weken geleden, leggen Coen en Hannah uit. „We hebben contact gezocht met Piet van Beek uit Wijk en Aalburg die trouwerijen verzorgt met klassieke voertuigen. Hij was direct geïnteresseerd en met anderhalve week hadden we een klassieke bus van hem omgebouwd en coronaproof aangepast. Er is ruimte voor het bruidspaar, de wederzijdse ouders, chauffeur en een medewerker van ons. Via camera’s en beeldscherm hebben ze onderweg online contact met de bruiloftsgasten.”

De belangstelling voor de trouwbus -„Liefdesbus genoemd, want we doen dit met liefde”- is groot, vertellen beide ondernemers. „We zijn hiermee de eerste en enige in Nederland.” Bang voor concurrentie zijn ze niet. „Dit kost nogal wat tijd en geld. Je hebt een nette bus nodig en tal van spullen om de bus mee aan te kleden. Bovendien eten en drinken voor de gasten die onderweg staan te wachten en diner in de bus zelf.”

Voor chauffeur en buseigenaar Nick Verbeek is het een rustige tijd nu veel trouwerijen niet doorgaan. Daarom is dit alternatieve transport een gat in de markt waar hij graag aan mee werkt. Hoewel manoeuvreren met de 11 meter lange bus in nauwe straatjes niet altijd even makkelijk is. En het dubbel klutsen natuurlijk om het Amerikaanse voertuig in de juiste versnelling te krijgen.

Een tocht met de Liefdesbus is goedkoper dan een bruiloftsfeest. Maar dat is voor het Zeeuwse echtpaar Voshol-Bolier geen overweging geweest om de noviteit te boeken, vertellen ze terwijl ze instappen. Ondertussen bestuderen de twee met stijgende verbazing en enthousiasme hun rijdende trouwzaal. Zeker ook zodra ze ontdekken dat hun aanwezigheid dankzij camera’s aan boord direct wordt opgemerkt door hun vrienden en bekenden op afstand. „Uitstellen van onze trouwdag was geen optie. Je weet niet wanneer je in de toekomst wel een feest mag houden met gasten. En omdat we alles op één dag willen vieren is dit een prima alternatief. Bovendien kost dit de helft van een normale bruiloft en dat is dan weer mooi meegenomen.”