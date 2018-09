Bruidspaar staat klaar in Capelle, trouwambtenaar in Kapelle

Een stel uit Heerhugowaard was van plan om deze week te gaan trouwen, maar het huwelijk moet nog even wachten. Het bruidspaar stond op het punt het jawoord te geven in het Zuid-Hollandse Capelle aan den IJssel. Maar er was één probleem. De trouwambtenaar was op hetzelfde moment 100 kilometer verderop, in het Zeeuwse Kapelle.

Het stel had de zelfstandige trouwambtenaar online geboekt. Vooraf belden ze nog wel met elkaar om de ceremonie door te nemen, aldus RTV Rijnmond. Maar in dat gesprek werd niet duidelijk dat het bruidspaar in Capelle aan den IJssel wilde trouwen.

De twee hebben een nieuwe afspraak gemaakt om te trouwen. Deze keer wel in het Zuid-Hollandse Capelle, zoals hun bedoeling was.