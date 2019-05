De man die met iemand anders vanaf de Wilhelminabrug in Maastricht was gesprongen, ligt nog steeds in het ziekenhuis. De politie gaat ervan uit dat het een ongeluk betreft, en geen misdrijf.

De andere springer was eerder al uit het water gehaald en is nagekeken door ambulancepersoneel. Er is met veel mensen gezocht naar de toen nog vermiste persoon. De politie kan nog niet zeggen waarom de twee van de brug zijn gesprongen.