Brugklas Johannes Fontanus College bedenkt de beste smoes

Brugklassers van het Barneveldse Johannes Fontanus College werden maandag getrakteerd op taart omdat een klasgenoot de beste smoes bedacht.

In het kader van de Dag van de Leerplicht donderdag had de Veluwse gemeente de smoesjesactie voor brugklassers op touw gezet. ”Mijn bed wilde me nog niet kwijt” was volgens de gemeente de winnende smoes.

„Natuurlijk willen we spijbelen niet belonen”, zegt onderwijswethouder Didi Dorrestijn-Taal. „Maar we willen wel aandacht voor de Dag van de Leerplicht. En door het vertellen en delen van smoesjes beseffen kinderen beter dat ze onder de leerplicht uit proberen te komen. De smoesjesactie was een uitgelezen kans om het onderwerp op een luchtige met kinderen te bespreken en om hen bewust te maken van het mooie recht op onderwijs in Nederland.”

De wethouder maakte van de gelegenheid gebruik om met de brugklassers te praten over het ontstaan van de leerplicht, maar ook over de gevolgen van spijbelen. „Door leerlingen te stimuleren om door te zetten, wil ik uiteindelijk schooluitval voorkomen”, aldus Dorrestijn-Taal.