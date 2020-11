Bruggen, pleinen en molens oranje om geweld tegen vrouwen

Overheidsgebouwen, bruggen, molens en pleinen worden vanaf woensdag oranje aangelicht om aandacht te vragen voor een wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen. Woensdag is het de door de VN uitgeroepen Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Tot 10 december doen meer dan honderd landen mee aan de campagne Orange the World. De kleur oranje staat daarbij symbool voor een zonnige toekomst.

Thema van dit jaar is in Nederland het melden van geweld. „Iedereen moet dat kunnen melden, overal en altijd”, vindt UN Women Nederland, een van de organisatoren van Orange the World. In Nederland krijgt 45 procent van alle vrouwen en meisjes wel eens te maken met geweld, maar slechts 10 procent meldt dat bij een instantie. Volgens UN Women Nederland is laagdrempelig kunnen melden van geweld vanwege de coronacrisis extra belangrijk, aangezien geweld lijkt toe te nemen nu mensen veel thuis zitten.

De ministers Ingrid van Engelshoven en Sigrid Kaag trappen de campagne woensdag af met een webinar vanuit het stadhuis in Arnhem. Burgemeester Ahmed Marcouch van die stad zegt: „Ik vind het vreselijk wanneer intimidatie en mishandeling de baas worden in huis en op straat. Elke dag dat vrouwen dit meemaken, wordt een dag van hun leven afgenomen.” De organisatie van Orange the World lanceert woensdag ook een onlinepetitie, waarin de regering wordt opgeroepen om melden van geweld makkelijker en toegankelijker te maken.