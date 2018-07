Bruggen haperen door hitte

De gemeente Amersfoort heeft vrijdagmorgen een klein laagje van de Kwekersbrug over de Eem in die gemeente laten slijpen. Dat was nodig omdat de brug door de hitte zo ver was uitgezet dat hij sinds donderdagavond niet meer open kon. In heel Nederland zijn problemen met bruggen die niet meer bediend kunnen worden.

In Friesland moest de provincie donderdagavond alle ruim zeventig bruggen sluiten vanwege de hitte. Vrijdagochtend gingen ze weer open, maar het volgens de waterbeheerders de vraag of dat de hele dag zo blijft. In Friesland, maar ook elders, worden bruggen die belangrijk zijn voor de scheepvaart zo goed mogelijk gekoeld door ze nat te spuiten. Kleinere bruggen blijven dicht of gaan maar enkele keren per dag open. Dat is vooral lastig voor de vele watertoeristen die op pad zijn.

Hoogheemraadschap Rijnland beperkt vanaf vrijdag recreatievaart door de sluizen bij Spaarndam om instroom van zout water vanuit het Noordzeekanaal tegen te gaan. De Kolksluis is vanaf zaterdag gestremd. In het hele land wordt pas geschut als de sluizen helemaal vol zijn, om verspilling van water te voorkomen. Wachttijden kunnen daardoor flink oplopen.