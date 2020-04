‘Bruggen en sluizen weer vaker open om opstoppingen te voorkomen’

Bruggen en sluizen in Nederland moeten weer vaker open dan nu gebeurt. Daarvoor pleit HISWA-RECRON, de ondernemersorganisatie van bedrijven in de watersport en recreatie. Gebeurt dat niet, dan ontstaan opstoppingen op het water, vooral in de weekenden. Dat moet vanwege de maatregelen rondom het coronavirus juist voorkomen worden, aldus HISWA-RECRON.

De meeste bruggen en sluizen in Nederland kennen een ‘zomerregime’ dat ingaat per 1 april. Vanwege het coronavirus was er juist voor gekozen, omdat het minder druk is op het water, langer vast te houden aan het ‘winterregime’.

Volgens Gerdina Krijger van HISWA-RECRON kiezen veel mensen ervoor om toch even op het water een frisse neus te halen of zelfs een langere tocht te maken. „Varen met een afstand van 30 meter tussen de boten is geen enkel probleem. Maar dan moet je niet vastlopen bij bruggen en sluizen die niet draaien. Door de week is er geen probleem, maar in het weekend loop je al snel vast. Wij vragen beheerders met ons in gesprek te gaan voor een aangepast bedieningsregime.”