Bruggen Amsterdam door hitte niet open

Bruggen in Amsterdam gaan wegens de hitte tot zeker 21.00 uur dinsdagavond niet meer open. Dat betekent dat grote boten, waarvoor de brug open moet, op dit moment niet verder kunnen varen. Verkeer kan nog wel gewoon over de brug, meldt de gemeente Amsterdam.

Door het intensieve gebruik buigen de constructies van de beweegbare bruggen op de oevers centimeters naar elkaar toe en is er minder ruimte voor de brugkleppen. Als het boven de 25 graden is, zetten de metalen kleppen uit. Die kunnen komen vast te zitten, waardoor de bruggen niet meer open of dicht kunnen. Rond 21.00 uur kijken de gemeente of het verantwoord is de bruggen weer te laten opengaan.

Veel bruggen en kades in Amsterdam zijn oud en zijn afgelopen jaren slecht onderhouden. De constructies dateren uit de tijd van paard en wagen en de paardentram. Ze zijn niet ontworpen en gebouwd voor de zware belasting en het intensieve gebruik van tegenwoordig.