Brug weer open na wegzakken kraanwagen

De brug bij Amsterdam Centraal Station, die maandagochtend beschadigd raakte door een kraanwagen die er deels doorheen zakte, is weer open voor verkeer. Nadat het voertuig was weggetakeld, werd het gat bedekt met houten platen. Volgens een woordvoerster van de gemeente is het wegdek nu weer „prima geschikt” voor het verkeer.

De kraanwagen zakte even voor acht uur door de brug op de Westerdokskade, toen hij vanwege een wegversmalling deels over het voetpad reed. Dat was niet bestand tegen het gewicht van het voertuig.

De versmalling had te maken met wegwerkzaamheden. De bestuurder van de kraanwagen had volgens de zegsvrouw iets te veel ruimte genomen, waardoor hij op het voetpad terechtkwam.

Door het gat was ook het scheepvaartverkeer enige tijd gestremd. Niemand raakte gewond.