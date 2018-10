De Haringvlietbrug (A29) is dinsdag in beide richtingen enkele uren afgesloten geweest omdat een lantaarnpaal naast de de snelweg niet stabiel was. Na controle van de instabiele lantaarnpaal en andere lichtmasten naast de A29 is de rijbaan richting Rotterdam weer vrijgegeven.

Rijkswaterstaat verwacht dat het verkeer vanaf ongeveer 21.30 uur ook weer in zuidelijke richting kan rijden.