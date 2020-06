‘Bron coronabesmetting vaak lastig te achterhalen’

Bij de meeste contact- en brononderzoeken die worden uitgevoerd om in kaart te brengen waar coronapatiënten besmet raakten met het longvirus, lukt het niet de bron van de infectie te achterhalen. Dat zegt GGD-directeur Sjaak de Gouw in het AD.

Als iemand positief getest wordt op het coronavirus, volgt dergelijk onderzoek om na te gaan wie allemaal bij een besmet persoon in de buurt zijn geweest. Dat moet helpen het virus in te dammen. De bron van een infectie daadwerkelijk lokaliseren blijkt vaak echter moeilijk te zijn, zegt De Gouw. „Als iemand aangeeft: ik ben op visite geweest, gaan fietsen en ik heb op een terrasje gezeten, dan kun je niet zeggen waar de bron zit. Er zijn maar enkele mogelijkheden waarbij je dat wel zeker weet: bijvoorbeeld als iemand veertien dagen binnen is gebleven en maar één keer naar buiten is geweest.”

In Nederland wordt in tegenstelling tot andere landen niet landelijk bijgehouden waar mensen precies besmet raakten, stelt de GGD-directeur. „Wij zien geen reden om dat te analyseren”, aldus De Gouw. „Dat gebeurt wel op gemeenteniveau. Maar een landelijke registratie is er niet, omdat je de bron in de meerderheid van de gevallen niet weet.”