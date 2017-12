Brommobiel van snelweg geplukt

Enkele weggebruikers hebben maandagavond op de A1 bij Diemen een brommobiel van de snelweg gehaald. Drie auto’s sloten de bestuurster op leeftijd in, dirigeerden de vrouw naar een tankstation en reden haar op de parkeerplaats klem.

De oudere dame toerde maandag rond half tien met haar 45 km-wagentje over de A1 richting Amersfoort. Door de geringe snelheid van de brommobiel ontstonden er levensgevaarlijke situaties op de snelweg. Enkele automobilisten sloten haar al rijdend in en bleven met knipperende alarmlichten naast en achter haar rijden.

De vrouw reed rakelings langs de betonnen afbakening, rechts naast de vluchtstrook op de A1. Enkele kilometers verderop, bij BP-tankstation Honswijck ter hoogte van Diemen, slaagden de medeweggebruikers erin de vrouw naar de parkeerplaats te dirigeren.

Eén automobilist reed via het tankstation rechtdoor om de brommobiel de pas af te snijden en te voorkomen dat ze opnieuw de snelweg op zou rijden. Twee andere automobilisten, waaronder een verslaggever van het Reformatorisch Dagblad, reden haar in een hoek van de parkeerplaats klem.

De politie rukte met enkele voertuigen uit en was snel ter plaatse. „Hulde aan deze mensen die erger wisten te voorkomen met gevaar voor eigen leven”, reageerde het Team Hoofdwegen van de politie op twitter. Ook Rijkswaterstaat sprak vol lof over het optreden.

Opgejaagd

„Het was een spontane actie”, verklaarde de verslaggever maandagmiddag tegenover het Radio 1 Journaal. „Je ziet ineens een brommobiel op de snelweg rijden en denkt: Wat is dit...?! De vrouw was duidelijk de kluts kwijt én de weg kwijt. Het was echt gevaarlijk.”

De bestuurster verklaarde op weg te zijn naar Amsterdam. In werkelijkheid reed ze via knooppunt Diemen richting Amersfoort. Op de vraag wat er aan de hand was, verklaarde ze bits: „Er is niets aan de hand. Ze jagen me allemaal op.”

De politie ontfermde zich over de vrouw en zorgde dat ze veilig thuiskwam.