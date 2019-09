Brommer tiener gestolen bij sussen ruzie

Een 16-jarige jongen is vrijdagavond in Breda van zijn bromfiets beroofd terwijl hij een vechtpartij probeerde te stoppen. Daarbij is Volgens de politie mogelijk een taser gebruikt. De politie zoekt nog naar de verdachten.

Rond 22.30 uur reed de jongen langzaam door de Karnemelkstraat samen met een vriend die naast hem liep. De lopende jongen kreeg ruzie met een groepje jongeren op straat. Daarbij werd hij geschopt en geslagen. De jongen op de brommer probeerde zijn vriend te helpen en de ruzie te stoppen. Op dat moment voelde hij opeens een schok in zijn nek, mogelijk van een stroomstootwapen.

Na de pijnlijke schok rende de jongen weg, maar liet zijn bromfiets achter. Toen hij terugkwam, was zijn brommer weg.