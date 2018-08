Bromfietser (17) omgekomen

Een zeventienjarige bromfietser is vrijdagochtend dood aangetroffen in het water langs het Vinkenpad in Schoonhoven. De politie spreekt van een noodlottig verkeersongeval.

Rond half acht kreeg de politie een melding dat er een bromfiets in het water lag langs het landweggetje. Agenten die op onderzoek gingen vonden in de sloot het lichaam van de zeventienjarige jongen uit Bergambacht.

De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. Er waren volgens de politie geen andere weggebruikers bij betrokken.