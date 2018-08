Broers kopstuk Mocro-oorlog opgepakt

In Marokko zijn twee broers van de voortvluchtige en internationaal gezochte Ridouan Taghi aangehouden. Dat heeft hun advocaat Inez Weski bevestigd na berichtgeving door De Telegraaf. Zij heeft de Nederlandse consul gevraagd om bijstand en onderzoek naar de situatie van de twee Marokkaanse Nederlanders „vanwege de verontrustende rapportages van internationale gerechten omtrent de eerbiediging van mensenrechten”.

Taghi (40) wordt genoemd als brein achter meerdere afrekeningen in het criminele circuit in Nederland, onder meer een vermoedelijke vergismoord in Utrecht. Zijn broers worden verdacht van betrokkenheid bij een vergismoord eind vorig jaar in Marrakech. Waarschijnlijk was een crimineel en clubeigenaar het doelwit van de liquidatie, maar de zoon van een rechter was op zijn stoel gaan zitten en werd toen doodgeschoten. Volgens Weski zijn er al heel veel mensen aangehouden in deze zaak. „Zij zijn kennelijk de zoveelste van de inmiddels ongeveer honderd, die in die zaak zijn aangehouden”, aldus Weski in een schriftelijke toelichting.

De Marokkaanse autoriteiten vermoeden dat Taghi het brein is achter deze moord. Er is in Nederland een beloning uitgeloofd van 25.000 euro voor de tip die leidt tot zijn aanhouding.

De naam van Taghi kwam naar voren nadat een kroongetuige zich bij justitie had gemeld. Die wees hem aan als opdrachtgever voor een liquidatie in Utrecht, waarvan een andere man mogelijk bij vergissing het slachtoffer werd. Deze getuige, Nabil B., heeft een reeks verklaringen afgelegd die bewijs zouden leveren tegen opdrachtgevers van liquidaties. Kort na de verklaringen van B. werd zijn broer doodgeschoten.