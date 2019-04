Broers betuigen spijt aan Tsjechische ober

De broers Armin en Arash N. hebben ontzettend veel spijt van de klappen en schoppen die zij vorig jaar uitdeelden aan een ober van een restaurant in Praag. Dat vertelden ze de rechtbank in de Tsjechische hoofdstad maandag tijdens de eerste zittingsdag van hun proces. De ober raakte zwaargewond door de mishandeling, hij heeft nog altijd last van zijn verwondingen. De broers worden verdacht van poging tot moord.

Op een afstand van nog geen 2 meter stonden Arash (32) en Armin (29) maandag voor ober Miroslav ‘Mirek’ Vitek. Ze vertelden hem dat ze veel spijt hadden en zich enorm schaamden. „Ik waardeer het dat je mij deze kans geeft om mijn excuus te maken”, zei Armin. Arash vertelde er alles aan te willen doen om hem te helpen, financieel en psychisch.

Arash en Armin waren vorig jaar april met een groep van in totaal zeven mannen in Praag voor een vrijgezellenfeest. Op het terras van restaurant Polpo kregen twee vrienden woorden met de manager omdat ze hun eigen bier aan het drinken waren.

Beide mannen verklaren dat de manager als eerste aanviel. Daarna escaleerde het volgens hen. „Ik kan me herinneren dat ik iemand twee of drie keer in de rug heb geschopt. Het waren low-intensityschoppen”, zei Arash. Ook erkende hij iemand anders in zijn gezicht te hebben geschopt. Armin weet naar eigen zeggen niets meer van het gevecht. „Ik schrok enorm toen ik de beelden zag.”

Van het gevecht zijn beelden op internet verschenen. Daarop is te zien dat Vitek flink wordt toegetakeld terwijl hij op de grond ligt. De ober liep een hersenbloeding, een gebroken kaak, een gebroken oogkas en een verbrijzelde enkel op. De beelden zorgden voor grote verontwaardiging in zowel Nederland als Tsjechië.

De vriendengroep werd op het vliegveld in Praag gearresteerd. De broers speelden volgens de aanklager de hoofdrol in de vechtpartij. Van de groep kregen er drie voorwaardelijke celstraffen. Twee anderen gingen vrijuit omdat ze juist hadden geprobeerd de boel te sussen. De broers zitten sinds hun arrestatie in de cel en blijven daar vooralsnog.

De rechtszaak gaat dinsdag verder. Dan wordt onder meer de manager van het restaurant gehoord. Een strafeis volgt deze week nog niet, omdat eerst nog een arts gehoord moet worden over de verwondingen. Dat zal waarschijnlijk volgende maand zijn.