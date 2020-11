Broer van rapper Joey AK voorlopig weer vrij

Een van de verdachten in de zaak van een gewelddadige ontvoering van een moeder en haar twee kinderen tijdens de jaarwisseling kwam maandag weer op vrije voeten. Het gaat om Frank H., beter bekend als rapper Drechter. Hij is de broer van rapper Joey AK, die nog wel vast blijft zitten op verdenking van de ontvoering.

Volgens de rechtbank in Amsterdam, die maandag begon aan de meerdaagse strafzaak, zijn er sterke aanwijzingen dat H. iemand contact heeft laten opnemen met het slachtoffer. Er zou haar een bedrag van 10.000 euro zijn geboden als ze haar verklaring over de ontvoering zou intrekken.

De rechtbank had H. in het voorjaar een contactverbod opgelegd toen zijn voorlopige hechtenis was geschorst. Hij mocht geen contact zoeken met het slachtoffer en ook niet met de vijf medeverdachten, onder wie zijn 23-jarige broer Joël H. ofwel Joey AK. Frank H. werd vrijdag opgepakt vanwege het overtreden van de schorsingsvoorwaarden, iets wat hij zelf betwist.

De rechtbank schorste zijn voorlopige hechtenis maandag opnieuw en verbindt bijna dezelfde voorwaarden aan de voorlopige vrijlating. Met de medeverdachten en het slachtoffer geldt nog steeds een contactverbod. De broers mogen elkaar binnenkort wel weer spreken, omdat ze familie van elkaar zijn, maar pas na deze week als de zittingen in de rechtbank achter de rug zijn.

De zaak van Frank H. wordt door de rechtbank later inhoudelijk behandeld, omdat zijn advocaat net hersteld is van een coronabesmetting.

De gewelddadige ontvoering speelde zich af in Almere. Daar zou de moeder tijdens de oudejaarsnacht ernstig zijn mishandeld, omdat de mannen haar betichten van diefstal van een groot geldbedrag dat toebehoorde aan Joey AK, die dat cash in de woning van zijn ex-vriendin bewaarde. Het slachtoffer zou met een pistool tegen haar hoofd en knie zijn geslagen en overgoten met kokend water. De politie wist haar met de kinderen van drie en zeven jaar oud op 1 januari te bevrijden.

Bij de verdachten zijn in totaal vijf vuurwapens en ongeveer 200.000 euro aan contant geld gevonden en in beslag genomen. Joey AK, die ook wordt verdacht van witwassen, beweert het geld zwart te hebben verdiend met optredens in Nederland en Suriname.

Dinsdag komen de strafeisen aan de orde in het requisitoir van de officier van justitie en houden ook de advocaten hun pleidooien.