Broer Van Laarhoven: Het gaat niet goed met hem

Het gaat niet goed met Johan van Laarhoven. Hij is sterk vermagerd, loopt met een stok, en lijdt veel pijn. Dat zei Frans van Laarhoven na een bezoek vrijdagochtend aan zijn broer Johan in de gevangenis in Vught.

„Hij is geestelijk sterk, maar die pijn, dat hij weer opgesloten zit en niet naar het ziekenhuis kan, dat lees je in zijn ogen”, zei Frans van Laarhoven, die tijdens het bezoek werd begeleid door advocate Carry Knoops. Zij benadrukte zich enorme zorgen te maken over waar de gevangene allemaal aan lijdt. „Niet alleen lichamelijk, ook geestelijk lijdt hij enorm”, zei ze. „Hij is psychisch heel erg beschadigd.”

Volgens de advocate maakt hij zich grote zorgen over zijn vrouw, die nog in een Thaise gevangenis zit. „Tijdens de rechtszaak mocht hij niet aan haar komen of met haar spreken. Als hij dat zou doen, dan zou hij de zaal uit worden gezet.”

Ook de daarop volgende vijfenhalf jaar had hij geen contact met zijn vrouw. „Om dan uit zijn mond te horen: ik hoop dat ze nog van mij houdt - dat is echt heel pijnlijk”, zei Carry Knoops.

Het weerzien tussen beide broers was heel emotioneel. „Toen Johan in eerste instantie veroordeeld werd tot 103 jaar dacht ik: die man ga ik nooit meer zien”, zei Frans van Laarhoven. Na de terugkeer in Nederland donderdagavond mochten beide broers elkaar niet zien. Carry Knoops noemde dat „heel erg pijnlijk”.

„Johan ging ervan uit dat zijn broer hem in de steek had gelaten”, zei ze. „Hij had zich er zó op verheugd hem even te mogen zien. Daar rekende hij ook op. Het werd een enorme teleurstelling. Dat leverde woede op.”

Toen advocaat Gerard Spong Johan van Laarhoven donderdagavond belde, trok Frans de advocaat de telefoon uit handen. „Ik zei: ik was er wél”, liet Frans hem weten. „Ik laat je niet in de steek. Gelukkig is dat nu vergeten en vergeven”, zei hij na afloop van het bezoeken van zijn broer.

Beide bezoekers zijn inmiddels naar Den Haag vertrokken, waar vrijdagmiddag het kort geding wordt gevoerd met de eis om Johan van Laarhoven direct medische hulp te geven.