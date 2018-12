Broer Syrische terreurverdachte langer vast

Een 41-jarige Syriër die wordt verdacht van betrokkenheid bij terrorisme in Syrië, blijft veertien dagen langer vast. Dat heeft de rechter-commissaris besloten, aan wie de man donderdag is voorgeleid.

De verdachte is de broer van een 32-jarige man die zelf eind oktober werd aangehouden nadat hij vorig jaar tijdens een debat in De Balie in Amsterdam voor ophef had gezorgd. Aanwezigen daar herkenden hem als extremist en strijder in IS-gebied.

De broers zijn volgens het Openbaar Ministerie beiden lid geweest van de terreurgroepering Jabhat al-Nusra en zouden betrokken zijn geweest bij de gewapende strijd in Syrië. De oudste broer wordt ook verdacht van witwassen.