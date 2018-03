Broer kroongetuige vermoord in Amsterdam

De broer van de kroongetuige Nabil B., die verklaringen heeft afgelegd tegen de zogeheten Mocro-maffia, is vermoord in Amsterdam. De 41-jarige Reduan B. werd donderdagochtend doodgeschoten in zijn eigen bedrijfspand in Amsterdam-Noord. Er was hem volgens het Openbaar Ministerie (OM) „een palet aan beveiligingsmaatregelen voorgesteld” en hij had met een aantal maatregelen ingestemd.

Op de vraag of Nabil zich, na de moord op zijn broer, terugtrekt als kroongetuige, kon het OM nog niets zeggen. Reduan was geen bekende van justitie.

De dertigjarige Nabil B. is verdachte in een Utrechtse liquidatiezaak en is vanuit zijn eigen groep ernstig bedreigd. De Mocro-maffia werd in 2012 een begrip na een dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt, waarna een reeks aan afrekeningen volgde, vooral in Amsterdam. Het OM liet vorige week weten dat er een overeenkomst was gesloten met B. en dat de deal tot een belangrijke doorbraak kan leiden in de strijd tegen het onderwereldgeweld.

De Tweede Kamer houdt snel een debat over de vele liquidaties in Amsterdam. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) trekt namens het kabinet extra geld uit om „deze vorm van criminaliteit keihard aan te pakken”. De Kamer wil vooruitlopend op het debat een brief van het kabinet. Lokale politieke partijen benadrukken dat de liquidatie van Reduan B. maar weer eens duidelijk maakt dat meer politiecapaciteit nodig is om de georganiseerde misdaad te bestrijden.