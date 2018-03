Broer kroongetuige liquidaties doodgeschoten

De broer van de kroongetuige Nabil B., die verklaringen heeft afgelegd tegen de zogeheten Mocro-maffia, is doodgeschoten in Amsterdam-Noord. Dat bevestigen bronnen naar aanleiding van berichtgeving in Het Parool.

De politie kan zijn identiteit nog niet bevestigen. Het schietincident had even voor 09.00 uur plaats op de Tt. Melissaweg. Kort daarna werd een brandend voertuig aangetroffen op de Tt. Vasumweg. Volgens een woordvoerder van de politie wordt later nog met duikers in het water gezocht, omdat er mogelijk voorwerpen in het water zijn gegooid.

De Mocro-maffia werd een begrip na de dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt, eind 2012. Daarna volgde een hele reeks liquidaties, vaak in Amsterdam, maar ook daarbuiten. Het Openbaar Ministerie (OM) bracht vrijdag naar buiten dat er een overeenkomst was gesloten met B., wat tot een belangrijke doorbraak kan leiden in de strijd tegen tegen het zware geweld in de onderwereld. De kroongetuige zet volgens het OM de deur naar strafvervolging van opdrachtgevers van liquidaties open.

De dertigjarige B. is zelf verdachte in een Utrechtse liquidatiezaak en werd vanuit zijn eigen groep ernstig bedreigd. Hij „neemt zijn verantwoordelijkheid en accepteert de vérstrekkende gevolgen voor hem en anderen”, aldus zijn advocaten nadat het OM bekend had gemaakt dat het een deal met hem had gesloten.

Volgens Het Parool werd in het milieu al gespeculeerd dat familieleden van B. zouden worden gedood naar aanleiding van zijn verklaringen aan het OM.