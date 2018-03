Broer kroongetuige liquidaties doodgeschoten

De broer van de kroongetuige Nabil B., die verklaringen heeft afgelegd tegen de zogeheten Mocro-maffia, is doodgeschoten in Amsterdam-Noord. Dat bevestigen bronnen naar aanleiding van berichtgeving in Het Parool.

Het schietincident had even voor 09.00 uur plaats op de Tt. Melissaweg. Kort daarna werd een brandend voertuig aangetroffen op de Tt. Vasumweg.

De Mocro-maffia werd een begrip na de dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt, eind 2012. Daarna volgde een hele reeks liquidaties, vaak in Amsterdam, maar ook daarbuiten.