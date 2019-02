Broer doodgeschoten rapper Feis uit coma

De broer van rapper Feis is uit zijn coma ontwaakt. Dat meldt de politie. De broer raakte zwaargewond door een schietincident op nieuwsjaarochtend in Rotterdam. Feis zelf werd toen doodgeschoten.

De moeder van de twee mannen is dinsdagavond te zien in een interview in Opsporing Verzocht. In het programma geeft de politie ook informatie over de man die het vuur op Feis en zijn broer zou hebben geopend.

Feis werd tijdens oud en nieuw om 04.00 uur ’s nachts in Rotterdam op straat doodgeschoten. Zijn broer raakte zwaargewond. Volgens de politie was „een onbenullige kroegruzie waar ze niks mee te maken hadden” vermoedelijk de aanleiding.