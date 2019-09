Broekers ziet af van omvangrijke evaluatie IND

Het opzetten van een omvangrijk, systematisch evaluatieonderzoek naar de manier waarop de IND de geloofwaardigheid beoordeelt van bekeerlingen en lhbti’ers die een asielverzoek doen, gaat staatssecretaris Broekers-Knol een stap te ver.

Dat heeft de bewindsvrouw, die in juli de afgetreden Mark Harbers opvolgde, vrijdag laten weten aan de Tweede Kamer. Werk maken van zo’n onderzoek was een aanbeveling van het WODC, het onderzoeksbureau van Broekers’ departement.

Na aanhoudende klachten over de werkwijze van de IND van onder meer stichting Gave, ChristenUnie en D66 kondigde Harbers ruim een jaar geleden nieuwe werkinstructies aan. Kern van het nieuwe toetsingskader is dat authenticiteit belangrijker is dan de vraag of het relaas van bekeerlingen en lhbti’ers kan worden geschematiseerd aan de hand van een aantal vaste criteria.

Het betoog van een lhbti’er die niet rept van een proces van bewustwording en zelfacceptatie dat hij of zij heeft doorgemaakt, kan daardoor toch als geloofwaardig worden beoordeeld. Bekeerlingen hoeven minder parate feitenkennis te hebben over hun nieuwe geloof.

Het WODC noemt het loslaten van vooropgestelde modellen een vooruitstrevende stap, waarmee Nederland internationaal gezien koploper is. Toch is het om te kunnen evalueren of de wijzigingen leiden tot een verbetering van de geloofwaardigheidsbeoordeling zaak, zo stelt het instituut, om de nieuwe werkinstructies goed te evalueren.

Advocaten: Bekeerling dupe van werkwijze IND

De IND zou daarvoor grondiger moeten gaan monitoren in hoeveel asielzaken seksuele identiteit of geloofsovertuiging een rol speelt en hoe vaak er in deze zaken een asielvergunning wordt toegekend. Ook moet de dienst in kaart brengen hoe vaak een relaas voldoende geloofwaardig wordt geacht en hoe verklaringen en second-opinions van deskundigen daarbij een rol spelen.

Broekers pakt die handschoen echter niet op, zo valt op te maken uit haar brief. „Aantallen zeggen niets over de kwaliteit van de geloofwaardigheidsbeoordelingen”, is haar redenering. Ook wijst ze erop dat de IND op basis van de nieuwe werkinstructies al moet motiveren waarom verklaringen van derden niet tot een andere beslissing hebben geleid.

Geëvalueerd wordt wel hoe IND’ers de nieuwe interviewtechnieken ervaren, evenals de extra workshops die ze kunnen volgen en de uitgebreidere mogelijkheden voor intervisie. Broekers wil ook laten nagaan of het samenspel tussen IND’ers en tolken verbetering behoeft.