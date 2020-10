Broekers-Knol laat onderzoek doen naar liegende asielzoekers

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Migratie) laat onderzoeken of asielzoekers van wie blijkt dat ze hebben gelogen in hun asielaanvraag harder kunnen worden aangepakt. Ze zei dat dinsdag in een debat met de Tweede Kamer.

Diverse partijen haalden in het debat een artikel van NRC aan van vorige week. De krant meldde dat honderden asielzoekers uit Oeganda de afgelopen jaren onterecht een verblijfsvergunning kregen. De Oegandezen beweerden homoseksueel te zijn, maar waren dat niet. Op homoseksualiteit staat in hun thuisland een levenslange gevangenisstraf. De meeste verstrekte verblijfsvergunningen kunnen niet meer worden ingetrokken.

De Telegraaf berichtte maandag dat er ook twijfels zijn over honderden asielaanvragen van mensen die zeiden minderjarig te zijn.

De bewindsvrouw noemt de berichten "heel erg kwalijk", omdat het het draagvlak voor asielzoekers in de samenleving ondermijnt en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) extra belast. Ze laat kijken of er toch nog meer mogelijk is, maar temperde tegelijk de verwachtingen. In een procedure zou het aan de IND zijn om te bewijzen dat er is gelogen "en dat is niet makkelijk", aldus Broekers-Knol.