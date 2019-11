Britten klagen man aan voor mensensmokkel

Een 32-jarige Iraakse man is in Groot-Brittannië aangeklaagd, omdat hij een groep mensensmokkelaars zou leiden. De man werd afgelopen vrijdag opgepakt in zijn huis in de stad Hull.

Volgens het Britse Openbaar Ministerie gebruikte de bende vrachtwagens om migranten van België en Nederland naar het Verenigd Koninkrijk te smokkelen. Daarnaast zou de groep migranten in rubberbootjes van Frankrijk naar Groot-Brittannië willen brengen. De bende had een boot, een buitenboordmotor en reddingsvesten. Voor een oversteek moesten migranten tot 10.000 pond betalen, omgerekend bijna 12.000 euro.